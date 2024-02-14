Камера сняла, как под Красноярском двое неизвестных прямо на улице похитили женщину ради денег

В Сосновоборске задержали киднепперов, нагло похитивших женщину ради довольно скромной суммы. Как сообщили в пресс-службе красноярского главка МВД, всё произошло одним из январских вечеров: пострадавшая шла по улице, когда неизвестные усадили её в свою "хонду" и увезли в посёлок городского типа Берёзовка.

Момент похищения жительницы Красноярского края. Видео © Telegram / МВД 24

"Злоумышленники забрали из сумки женщины 15 тысяч рублей, а с её телефона через мобильный банк было похищено 32 тысячи рублей. После этого правонарушители привезли её обратно в Сосновоборск, где и отпустили", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след похитителей, ими оказались мужчины 1988 и 1983 года рождения. Они уже успели потратить похищенное. Возбуждены уголовные дела по статьям "Грабёж" и "Похищение человека". Злоумышленников отправили под стражу.