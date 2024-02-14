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14 февраля, 05:50

Спустил все деньги на шопинг: Российский школьник нашёл у ТЦ банковскую карту и нарвался на уголовку

В Москве школьник нашёл у ТЦ банковскую карту и спустил все деньги на шопинг

В Москве одиннадцатиклассник нашёл банковскую карточку возле ТЦ "Петровский" и спустил все деньги на шопинг. Как сообщает SHOT, 17-летний Женя пошёл гулять с друзьями и возле торгового центра увидел на снегу чужую карту.

Школьник сразу же пошёл по магазинам тратить деньги. Но успел спустить только четыре тысячи рублей. Выяснилось, что карту потерял другой подросток, а за всеми трансакциями следил его отец и много денег не давал. Когда он спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, парень сильно удивился.

В итоге семья обратилась в полицию. Школьника, который нашёл чужую банковскую карту, быстро вычислили. В отношении него возбуждено дело по статье "Кража", ему грозит до шести лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в Тверской области продавщица украла 800 лотерейных билетов, и каково же было её удивление, когда она узнала, что ничего не выиграла. Более того, на 19-летнюю девушку завели уголовное дело, по которому ей грозит лишение свободы на два года.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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