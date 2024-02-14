Спустил все деньги на шопинг: Российский школьник нашёл у ТЦ банковскую карту и нарвался на уголовку

В Москве одиннадцатиклассник нашёл банковскую карточку возле ТЦ "Петровский" и спустил все деньги на шопинг. Как сообщает SHOT, 17-летний Женя пошёл гулять с друзьями и возле торгового центра увидел на снегу чужую карту.

Школьник сразу же пошёл по магазинам тратить деньги. Но успел спустить только четыре тысячи рублей. Выяснилось, что карту потерял другой подросток, а за всеми трансакциями следил его отец и много денег не давал. Когда он спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, парень сильно удивился.

В итоге семья обратилась в полицию. Школьника, который нашёл чужую банковскую карту, быстро вычислили. В отношении него возбуждено дело по статье "Кража", ему грозит до шести лет тюрьмы.