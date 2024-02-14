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14 февраля, 06:28

Российский тур фаворита Аллы Пугачёвой сорвался из-за его высказываний о спецоперации

SHOT: Певца Бублика не пустили в РФ из-за позиции по СВО, его концерты отменены

Михаил Бублик. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Михаил Бублик. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Певец Михаил Бублик не смог въехать в Россию, и теперь он срочно переносит тур по стране. У фаворита Аллы Пугачёвой, которому та помогла с переездом из Украины, были запланированы выступления в Воронеже, Тамбове, Липецке, Москве и области, однако их спешно сдвинули на октябрь и декабрь 2024 года.

По данным SHOT, всё из-за того, что в январе шансонье не пустили в нашу страну из-за его позиции по спецоперации. Концертный директор Бублика отказался комментировать проблемы певца, переадресовав этот вопрос концертным площадкам. Где сейчас артист, он также отказался раскрывать.

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Ранее в Перми и Екатеринбурге отменили концерты Лолиты Милявской. Точные причины не раскрываются. Мероприятия были запланированы на март.

Матвей Константинов
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