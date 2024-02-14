Британский телеканал неохотно согласился с мнением посла России об Украине
Британский Sky News признал, что слова посла РФ Келина о спецоперации правдивы
Андрей Келин. Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Qian Yi
Крупный британский телеканал Sky News неохотно признал правоту заявлений посла России Андрея Келина в недавнем интервью. В публикации указывается, что слова дипломата о ситуации в зоне СВО и в мире звучали с "дерзкой уверенностью".
Так, в ходе разговора Келин напомнил, что линия фронта на Украине смещается на Запад, в то время как Киеву трудно найти возможность для снабжения своей военной машины. Россия же, отмечает посол, выдержала санкции, а её военно-промышленный комплекс имеет возможности для производства. По мнению телеканала, слова дипломата достаточно правдивы, чтобы беспокоить.
"В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола", — говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что страна готова постоять за себя в потенциальном конфликте с Россией. Он напомнил, что Лондон находится на втором месте в НАТО по объёмам оборонных расходов.