Крупный британский телеканал Sky News неохотно признал правоту заявлений посла России Андрея Келина в недавнем интервью. В публикации указывается, что слова дипломата о ситуации в зоне СВО и в мире звучали с "дерзкой уверенностью".

Так, в ходе разговора Келин напомнил, что линия фронта на Украине смещается на Запад, в то время как Киеву трудно найти возможность для снабжения своей военной машины. Россия же, отмечает посол, выдержала санкции, а её военно-промышленный комплекс имеет возможности для производства. По мнению телеканала, слова дипломата достаточно правдивы, чтобы беспокоить.

"В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола", — говорится в публикации.