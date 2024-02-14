"Недооценили Россию": ВСУ не ожидали столь мощного напора ВС РФ на фронте, признали в Германии
Журналист Рёпке признал, что ВСУ не ожидали столь мощных атак со стороны ВС РФ
ВСУ не ожидали, что ВС России будут атаковать столь мощно и массированно, заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке. Он охарактеризовал последние украинские сводки с фронта "просто ужасными".
"Предполагается, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах", — пишет журналист в X.
Кроме того, указал Рёпке, российский военно-промышленный комплекс в достатке обеспечивает армию беспилотниками и артиллерией. По его словам, поэтому ВСУ трудно справляться с натиском. К слову, в некоторых районах и вовсе нет второй линии обороны, а первая "не настолько хорошо укреплена, чтобы противостоять нынешним атакам".
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