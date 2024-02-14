"Недооценили Россию": ВСУ не ожидали столь мощного напора ВС РФ на фронте, признали в Германии

ВСУ не ожидали, что ВС России будут атаковать столь мощно и массированно, заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке. Он охарактеризовал последние украинские сводки с фронта "просто ужасными".

"Предполагается, что военное руководство недооценило возможности России по наступлению или просто не ожидало, что русские будут атаковать так сильно и одновременно во многих местах", — пишет журналист в X.