Россиянам перечислили главные преимущества китайских авто перед европейскими

Китайские автомобили по некоторым параметрам стали постепенно превосходить европейские. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев.

"Фактически на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто по ряду параметров начинают превосходить европейцев, но и создаются с учётом специфики эксплуатации в непростых российских условиях", — подчеркнул Васильев в беседе с агентством "Прайм".

По словам эксперта, качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем относятся к основным преимуществам китайских автомобилей. Кроме того, специалисты из Китая успешно внедрили европейские стандарты качественного сервисного обслуживания. Им досталась современная инфраструктура дилерских центров, которые ранее работали с ушедшими с рынка брендами, уточнил Васильев.

Эксперт добавил, что европейские, корейские, американские и японские компании поступили некорректно по отношению к российскому потребителю, оставив его без гарантийного сервисного обслуживания. По словам Васильева, проблемы с ним возникнут также у тех авто, которые были ввезены по схеме серого импорта. У автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, часто выявляют проблемы с эксплуатацией. Поэтому у новых китайских машин есть серьёзное преимущество, резюмировал специалист.