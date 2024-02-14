В Харькове книжный магазин поплатился за призыв сдать издания на русском в макулатуру

В Харькове неизвестные "мстители" облили краской книжный магазин, пообещавший покупателям скидки за сдачу русскоязычных книг. Фото с фасадом здания, на котором видны следы жёлтой и розовой краски, опубликовали в среду украинские СМИ. На тех же снимках можно разглядеть плакат, на котором размещён призыв к харьковчанам переходить на мову и включиться в борьбу с русским языком.