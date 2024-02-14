В Харькове книжный магазин поплатился за призыв сдать издания на русском в макулатуру
В Харькове книжный магазин облили краской за призыв к отказу от русских изданий
В Харькове неизвестные "мстители" облили краской книжный магазин, пообещавший покупателям скидки за сдачу русскоязычных книг. Фото с фасадом здания, на котором видны следы жёлтой и розовой краски, опубликовали в среду украинские СМИ. На тех же снимках можно разглядеть плакат, на котором размещён призыв к харьковчанам переходить на мову и включиться в борьбу с русским языком.
Харьковчане выразили свою позицию по отношению к запрету русского языка. Фото © Украинское издание "Фокус"
"Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30% на чек на следующую покупку", — говорится в рекламном буклете.
Напомним, ранее в Лондоне задержали активистов, обливших сине-жёлтой краской дорогу перед Посольством РФ. По данным журналистов, члены одной из британских политических протестных групп испачкали около 500 кв. м дороги.