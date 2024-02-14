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14 февраля, 08:52

Путин высоко оценил работу сотрудников МЧС в новых регионах России

Путин отметил профессионализм и мужество сотрудников МЧС в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин высоко оценил мужественную работу МЧС в Донбассе и Новороссии в условиях риска для жизни спасателей. Об этом говорится в обращении российского лидера к участникам расширенной коллегии МЧС, которое проходит в среду, 14 февраля.

"Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование", — указал глава государства, добавив, что сотрудники МЧС участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов.

В ходе обращения Путин также назвал ведомство слаженной, мобильной и технически оснащённой структурой, которая решает важные задачи.

Путин: Подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу
Путин: Подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу

А ранее Путин поблагодарил МЧС РФ за эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Лидер страны пояснил, что спасатели заслуживают высокой оценки за помощь пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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