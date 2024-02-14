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14 февраля, 08:28

Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из Газы

Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан России в аэропорт Домодедово. Фото © EPA / ТАСС

Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан России в аэропорт Домодедово. Фото © EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин поблагодарил МЧС России за эвакуацию российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Речь об этом зашла на заседании коллегии ведомства, которое российский лидер проводит в среду, 14 февраля.

"Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", — отметил глава государства.

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Напомним, что в декабре минувшего года Россия вывезла из Газы более 1050 своих граждан. 18 декабря спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву. Спасённые из сектора Газа дети написали трогательные письма президенту Владимиру Путину и сотрудникам МЧС с благодарностью за их вызволение из зоны конфликта.

Марина Калегина
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