Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из Газы
Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан России в аэропорт Домодедово. Фото © EPA / ТАСС
Президент Владимир Путин поблагодарил МЧС России за эвакуацию российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Речь об этом зашла на заседании коллегии ведомства, которое российский лидер проводит в среду, 14 февраля.
"Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", — отметил глава государства.
Напомним, что в декабре минувшего года Россия вывезла из Газы более 1050 своих граждан. 18 декабря спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву. Спасённые из сектора Газа дети написали трогательные письма президенту Владимиру Путину и сотрудникам МЧС с благодарностью за их вызволение из зоны конфликта.