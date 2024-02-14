Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из Газы

Президент Владимир Путин поблагодарил МЧС России за эвакуацию российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Речь об этом зашла на заседании коллегии ведомства, которое российский лидер проводит в среду, 14 февраля.