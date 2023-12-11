МИД: Россия вывезла из Газы более 1050 своих граждан
Более 1050 соотечественников удалось эвакуировать из Газы и доставить в Россию через КПП Рафах, сообщили в МИД РФ.
"Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход Рафах удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что накануне сотрудники МЧС доставили из Каира 100 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы. Подразделения МИД, МЧС и других ведомств в Тель-Авиве и Рамалле пытаются завершить эвакуацию граждан полностью.
Ранее сообщалось, что 11-й спецборт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей. Лайф писал, что вывоз людей из сектора Газа возобновился 2 декабря. Уже на следующий день через КПП Рафах границу между Палестиной и Египтом пересекли 133 наших соотечественника. А 5 декабря в РФ прибыл девятый борт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами. В тот день самолёт ведомства доставил в Москву 120 человек.
ТАСС / МЧС России