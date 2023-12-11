МИД: Россия вывезла из Газы более 1050 своих граждан

Более 1050 соотечественников удалось эвакуировать из Газы и доставить в Россию через КПП Рафах, сообщили в МИД РФ.

"Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход Рафах удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников", — говорится в сообщении ведомства.