На 96-м году жизни умерла мать Бориса Немцова

На 96-м году жизни скончалась Дина Немцова — мать Бориса Немцова. Об этом в одной из социальных сетей сообщила внучка усопшей Жанна.

"Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы", — написала она.

Прощание с Диной Немцовой пройдёт в пятницу, 16 февраля, в Нижнем Новгороде. Похороны состоятся на Бугровском кладбище.