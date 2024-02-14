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14 февраля, 08:58

На 96-м году жизни умерла мать Бориса Немцова

Дина Немцова. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Дина Немцова. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

На 96-м году жизни скончалась Дина Немцова — мать Бориса Немцова. Об этом в одной из социальных сетей сообщила внучка усопшей Жанна.

"Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы", — написала она.

Прощание с Диной Немцовой пройдёт в пятницу, 16 февраля, в Нижнем Новгороде. Похороны состоятся на Бугровском кладбище.

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Ранее стало известно о смерти писательницы, историка и искусствоведа Нины Молевой. Ей было 98 лет. Причина не уточняется.

Матвей Константинов
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