На 96-м году жизни умерла мать Бориса Немцова
Дина Немцова. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
На 96-м году жизни скончалась Дина Немцова — мать Бориса Немцова. Об этом в одной из социальных сетей сообщила внучка усопшей Жанна.
"Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы", — написала она.
Прощание с Диной Немцовой пройдёт в пятницу, 16 февраля, в Нижнем Новгороде. Похороны состоятся на Бугровском кладбище.
Ранее стало известно о смерти писательницы, историка и искусствоведа Нины Молевой. Ей было 98 лет. Причина не уточняется.