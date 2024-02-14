Толстой пожелал Зеленскому до 21 мая успеть зацепиться за улетающий в США самолёт
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой убеждён, что легитимность Владимира Зеленского на сегодняшний день невелика, учитывая, в какую трагедию он вовлёк свою страну и народ. Об этом он заявил журналистам Life.ru, комментируя скорое окончание полномочий Зеленского на своём посту. Толстой отметил, что, в сущности, происходящее в Киеве его мало волнует, пока это не стало зоной ответственности России.
Толстой пожелал Зеленскому успеть зацепиться за улетающий в США самолёт. Видео © Life.ru
"Пока наши войска не вошли на Банковую, мне всё равно, что происходит на Банковой", — сказал парламентарий.
Вместе с тем Толстой пожелал Зеленскому успеть "зацепиться за уходящий в Польшу поезд или вылетающий в Америку самолёт, как это делали его коллеги в Афганистане".
А ранее в Верховной раде обнаружили, что полномочия Владимира Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по конституции Украины пролонгировать их нельзя. Поскольку в условиях военного положения проведение выборов президента запрещается, то и продолжение полномочий Зеленского по истечении пятилетнего срока невозможно — так гласит основной закон страны.
Life.ru