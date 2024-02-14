Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой убеждён, что легитимность Владимира Зеленского на сегодняшний день невелика, учитывая, в какую трагедию он вовлёк свою страну и народ. Об этом он заявил журналистам Life.ru, комментируя скорое окончание полномочий Зеленского на своём посту. Толстой отметил, что, в сущности, происходящее в Киеве его мало волнует, пока это не стало зоной ответственности России.

Толстой пожелал Зеленскому успеть зацепиться за улетающий в США самолёт. Видео © Life.ru

"Пока наши войска не вошли на Банковую, мне всё равно, что происходит на Банковой", — сказал парламентарий.

Вместе с тем Толстой пожелал Зеленскому успеть "зацепиться за уходящий в Польшу поезд или вылетающий в Америку самолёт, как это делали его коллеги в Афганистане".