Магия чисел: Россиянка 13 февраля в 13 часов родила 13-го ребёнка

Жительница подмосковного Чехова стала мамой уже в 13-й раз, а её ребёнок появился на свет 13 февраля в 13 часов дня. Об этом сообщило интернет-издание Regions.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья. 34-летняя мама восьми девочек и четырёх мальчиков приехала рожать очередного малыша в Видновский перинатальный центр. Здесь же появились на свет несколько её старших детей.

Роды прошли без осложнений. Мальчик весом 3790 граммов и ростом 57 сантиметров родился совершенно здоровым и хлопот врачам не доставил. Скоро он вместе с мамой покинет больничные стены и приедет домой — знакомиться со своей большой и творческой семьёй, где четыре девочки играют на скрипке, а старшие сыновья осваивают аккордеон.