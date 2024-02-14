Магия чисел: Россиянка 13 февраля в 13 часов родила 13-го ребёнка
34-летняя жительница подмосковного Чехова стала мамой в 13-й раз
34-летняя жительница подмосковного Чехова стала мамой в 13-й раз. Фото © Минздрав Московской области
Жительница подмосковного Чехова стала мамой уже в 13-й раз, а её ребёнок появился на свет 13 февраля в 13 часов дня. Об этом сообщило интернет-издание Regions.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья. 34-летняя мама восьми девочек и четырёх мальчиков приехала рожать очередного малыша в Видновский перинатальный центр. Здесь же появились на свет несколько её старших детей.
Роды прошли без осложнений. Мальчик весом 3790 граммов и ростом 57 сантиметров родился совершенно здоровым и хлопот врачам не доставил. Скоро он вместе с мамой покинет больничные стены и приедет домой — знакомиться со своей большой и творческой семьёй, где четыре девочки играют на скрипке, а старшие сыновья осваивают аккордеон.
"Мы с мужем не ставили цели иметь большую семью. Так получилось, и мы очень рады этому. Свой дом, много детей — это же прекрасно", — поделилась счастливая мамочка-героиня.
Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области одна из самых молодых пар России готовится к рождению первенца. Речь идёт о 14-летней девочке, которая находится на восьмом месяце беременности, и её 13-летнем возлюбленном.