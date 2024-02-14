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Лавров: РФ готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий на земле

14 февраля, 09:26
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru / Динар Шакиров

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru / Динар Шакиров

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий на земле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Госдуме.

"Как подчеркнул президент в интервью Такеру Карлсону, мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов, на основе учёта реалий, которые сложились за долгие годы и которые привели к нынешней ситуации", — сказал министр.

Однако из-за нежелания тех, кто объявил войну России, учитывать наши интересы и реалии на земле, договориться за столом переговоров пока не получится, заключил Лавров.

"Пусть исправляют": Путин назвал виновных в отказе Киева от переговоров с Москвой
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Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. При этом он напомнил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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