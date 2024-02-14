Умер пионер мировой атомной энергетики Лев Кочетков

Участник проектов в сфере атомной энергетики будущего Лев Кочетков умер в 93 года. Об этом сообщили в обнинском Физико-энергетическом институте имени А.И. Лейпунского (ФЭИ, входит в "Росатом").

"13 февраля 2024 года ушёл из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института, один из наиболее известных представителей выдающейся реакторной школы А.И. Лейпунского, инженер-физик, заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук", — отметили там.

Лев Кочетков родился 20 марта 1930 года в Ивановской области и после окончания в 1953-м Московского механического института (ныне МИФИ) работал в ФЭИ в Обнинске. Затем он трудился главным инженером первой в мире АЭС, в конце апреля 2002-го навсегда остановив реактор. Основные работы инженера посвящены объяснению безопасности активных зон ядерных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. В связи с 55-летием со дня пуска первой в мире АЭС награждён ведомственным знаком "Академик И.В. Курчатов" I степени. Прощание с Кочетковым пройдёт 15 февраля.