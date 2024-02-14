Лавров: Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее для всего мира

Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 14 февраля.

"Выбор, сделанный президентом Владимиром Путиным при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира", — заявил дипломат.