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14 февраля, 09:49

Лавров: Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее для всего мира

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 14 февраля.

"Выбор, сделанный президентом Владимиром Путиным при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира", — заявил дипломат.

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Ранее глава МИД отмечал, что Россия никогда не откажется от заявленных целей специальной военной операции. По словам Лаврова, "мы знаем, за что воюем".

Марина Калегина
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