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14 февраля, 09:52

Песков опроверг сообщения о попытках РФ "заморозить" конфликт на Украине

В Кремле назвали неправдой сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы предлагала США "заморозить" конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что Россия якобы вела переговоры с США по теме Украины, передав через арабских посредников предложения о заморозке конфликта. Эту информацию ранее уже опровергли в Госдепе.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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