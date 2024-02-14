Песков опроверг сообщения о попытках РФ "заморозить" конфликт на Украине
В Кремле назвали неправдой сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы предлагала США "заморозить" конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это неправда", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что Россия якобы вела переговоры с США по теме Украины, передав через арабских посредников предложения о заморозке конфликта. Эту информацию ранее уже опровергли в Госдепе.
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Life.ru / Павел Баранов