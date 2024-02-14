Пушилин заявил, что к первым в истории ДНР выборам президента России всё готово

Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к проведению выборов президента России, заявил глава региона Денис Пушилин. Он напомнил, что Донбасс впервые будет участвовать в этом процессе.

"Мы в Донбассе впервые будем участвовать в выборах президента, для нас это долгожданное событие. Встретился с членами территориальных и участковых избирательных комиссий республики. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий отметил, что к проведению выборов в регионе всё готово", — написал руководитель ДНР.

Пушилин подчеркнул, что отношение к этому событию в регионе — максимально ответственное. Он уверен, что голосование пройдёт на высоком уровне.