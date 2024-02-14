Пушилин заявил, что к первым в истории ДНР выборам президента России всё готово
Пушилин сообщил о готовности ДНР к выборам президента России
Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к проведению выборов президента России, заявил глава региона Денис Пушилин. Он напомнил, что Донбасс впервые будет участвовать в этом процессе.
"Мы в Донбассе впервые будем участвовать в выборах президента, для нас это долгожданное событие. Встретился с членами территориальных и участковых избирательных комиссий республики. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий отметил, что к проведению выборов в регионе всё готово", — написал руководитель ДНР.
Пушилин подчеркнул, что отношение к этому событию в регионе — максимально ответственное. Он уверен, что голосование пройдёт на высоком уровне.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Центризбирком утвердил текст бюллетеней, в него войдут действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
ТАСС / Дмитрий Ягодкин