"Самым странный миллионер": Роющийся в мусоре пенсионер из Германии накопил на 10 домов

В Германии 80-летний пожилой мужчина Хайнц Б., который всё время рылся в помойках, смог скопить 700 тысяч евро и приобрести десять домов. Об этом сообщает газета Bild.

Авторы материала уточнили, что пенсионер проживает в городе Дармштадте и выглядит как нищий старик. В месяц мужчина тратит на еду не больше пяти евро, постоянно копается в мусорках и собирает хлам во дворе. До такой непростой жизненной ситуации пенсионер работал электроинженером, в настоящее время он получает пенсию в размере 3600 евро и экономит абсолютно на всём — у него даже нет мобильного телефона. Хотя при этом у пожилого немца есть ноутбук с доступом в Интернет для просмотра на YouTube бизнес-лекций. В холодное время года мужчина топит дом древесными отходами.

"Я живу экономно, так я воспитан! На еду я не трачу даже пяти евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то ещё, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальное просто выбрасывают", — рассказал пенсионер.

В статье указано, что пенсионера именуют "самым странным миллионером Германии". Свои накопления немец вкладывает в дома, он приобрёл уже десять объектов недвижимости. К слову, ради покупки последней квартиры он накопил 700 тысяч евро. По его словам, покупка жилья — это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер сам делает ремонт для жильцов, он ведёт учёт в бухгалтерских книгах, которые складирует прямо на полу, потому что полку просто не желает покупать, пояснили обозреватели издания.