Деньги любят счёт: Россиянам рассказали, как накопить на мечту с помощью ручки и блокнота

Введение в повседневную жизнь привычки регулярно фиксировать доходы и расходы позволит не только эффективно распланировать семейный бюджет, но и оптимизировать его с целью накопить на крупные покупки, рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. В эпоху смартфонов эту задачу можно возложить на специальные приложения, поделилась она с "Газетой.ru".

По словам эксперта, общедоступный софт обладает как очевидными, так и неочевидными достоинствами. К первым относится возможность следовать удобной инструкции при внесении данных, тогда как вторые подразумевают мотивирующие уведомления или функцию постановки цели. Контролировать финансы можно и по старинке, вооружившись ручкой и дневником трат.