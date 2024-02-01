Деньги любят счёт: Россиянам рассказали, как накопить на мечту с помощью ручки и блокнота
Финконсультант Матвеева: Ведение таблицы доходов и расходов оптимизирует бюджет
Введение в повседневную жизнь привычки регулярно фиксировать доходы и расходы позволит не только эффективно распланировать семейный бюджет, но и оптимизировать его с целью накопить на крупные покупки, рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. В эпоху смартфонов эту задачу можно возложить на специальные приложения, поделилась она с "Газетой.ru".
По словам эксперта, общедоступный софт обладает как очевидными, так и неочевидными достоинствами. К первым относится возможность следовать удобной инструкции при внесении данных, тогда как вторые подразумевают мотивирующие уведомления или функцию постановки цели. Контролировать финансы можно и по старинке, вооружившись ручкой и дневником трат.
"Это буквально ежедневник, в котором прописываются все расходы. Не забывайте — вносить цифры следует каждый день. Кстати, если ваш доход не фиксированный, то лучше присмотритесь к одному из вариантов выше — более наглядным опциям. Если же вы уверены, что каждый месяц в один и тот же день получаете одинаковую сумму денег, то дневник трат не собьёт вас с толку", — подытожила Матвеева.
Ранее Лайф рассказывал, что заработанных накоплений можно в одночасье лишиться, хоть единожды доверившись мошенникам. Аферисты продолжают совершенствовать методы обмана, от которых не застрахован никто.
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