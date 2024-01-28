В Подмосковье школьница хотела помочь бабушке, но в итоге отдала мошенникам почти 300 тысяч
SHOT: Мошенники выманили у подмосковной школьницы почти 300 тысяч рублей
В подмосковном Королёве 11-летняя школьница отдала телефонным мошенникам более 275 тысяч рублей, пытаясь помочь бабушке, которая якобы находилась в беде. Подробности инцидента сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, девочке позвонила её "бабушка", которая рассказала, что попала в аварию и теперь её якобы могут посадить в тюрьму. Вскоре трубку взял "следователь" и попросил ребёнка собрать постельное бельё, два полотенца и немного денег. Всё это, как он уверял, нужно было для родственницы девочки. Доверчивая школьница в панике собрала необходимые вещи, а также положила в конверт 250 тысяч рублей и 287 долларов, которые нашла у своих родителей. Рюкзак со всем добром девочка передала курьеру. Эту историю она рассказала отцу, который сразу всё понял и обратился в полицию.
Позднее выяснилось, что мошенники сумели подделать голос бабушки и развели ребёнка. Ущерб превысил 275 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники из игры "Роблокс" обманули 10-летнюю жительницу Санкт-Петербурга на 200 тысяч рублей. Девочка хотела получить бонусы в виртуальной вселенной, поэтому с лёгкостью назвала позвонившему ей незнакомцу код из сообщения на телефоне отца.
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