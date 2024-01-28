В Подмосковье школьница хотела помочь бабушке, но в итоге отдала мошенникам почти 300 тысяч

По данным телеграм-канала, девочке позвонила её "бабушка", которая рассказала, что попала в аварию и теперь её якобы могут посадить в тюрьму. Вскоре трубку взял "следователь" и попросил ребёнка собрать постельное бельё, два полотенца и немного денег. Всё это, как он уверял, нужно было для родственницы девочки. Доверчивая школьница в панике собрала необходимые вещи, а также положила в конверт 250 тысяч рублей и 287 долларов, которые нашла у своих родителей. Рюкзак со всем добром девочка передала курьеру. Эту историю она рассказала отцу, который сразу всё понял и обратился в полицию.