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14 февраля, 10:44

В Госдуме сообщили, что служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен на одном из участков фронта

Водолацкий: В плен ВС РФ под Кременной и Сватовом начали попадать женщины из ВСУ

В плен ВС РФ под Сватовом и Кременной стали попадать женщины, служащие в ВСУ. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"В подразделениях ВСУ на Сватовско-Кременском направлении в [российский] плен уже попадаются женщины", — рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Кроме того, указал собеседник агентства, на данном участке фронта также отмечается увеличение количества женщин в украинских нацбатальонах, таких как "Азов"*, "Айдар"*, "Слобожанщина" и "Хортица".

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Ранее стало известно число украинских военнослужащих, с начала февраля сдавшихся в плен по инструкции на радиоволне "Волга". Так, оружие сложили 66 человек, причём 36 из них — всего за неделю.

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Getty Images / Enes Yildirim

Матвей Константинов
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