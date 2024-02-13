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13 февраля, 04:45

Около 70 солдат ВСУ сдались в плен при помощи радиоволны "Волга" в феврале

ТАСС: 66 солдат ВСУ воспользовались волной "Волга" и сложили оружие в феврале

С начала февраля почти семь десятков военнослужащих ВСУ вышли на связь с российскими бойцами по радиоволне "Волга" и изъявили желание сдаться в плен. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"За неделю при помощи волны "Волга" сдалось 36 человек, а всего с начала февраля — 66 человек", — поделились с агентством.

Российский оператор БПЛА помог сдавшемуся бойцу ВСУ пройти через минное поле
Российский оператор БПЛА помог сдавшемуся бойцу ВСУ пройти через минное поле

Желание мобилизованных украинцев остаться в живых выглядит абсолютно логичным на фоне тех напастей, с которыми столкнулись ВСУ. Защитники киевского режима испытывают острые проблемы с боеприпасами, к которым теперь добавилось и почти полное отсутствие рабочей бронетехники. Власти Незалежной тем временем отказываются выделять деньги на оборудование фортификационных сооружений, предпочитая тратиться на турне Владимира Зеленского по Европе.

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Илья Пушкарев
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