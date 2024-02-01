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1 февраля, 05:32

Российский оператор БПЛА помог сдавшемуся бойцу ВСУ пройти через минное поле

Солдат Вооружённых сил России, выполняющий обязанности оператора БПЛА, помог решившему сдаться в плен украинскому военному пройти через минное поле. Об этом сообщает командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший.

"Недавно был случай: птичкой (беспилотник. — Прим. Лайфа) одного выводили, под нашу птичку он шёл, бросил оружие, вывели его, взяли в плен", — рассказал РИА "Новости" российский военнослужащий.

По его словам, солдаты ВСУ относятся к пленным намного хуже, чем российские солдаты к пленным украинцам. Старший привёл в пример инцидент в Белгородской области, где Вооружённые силы Украины сбили российский самолёт, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Украинские военнослужащие не испытывают жалости, подытожил военный.

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Ранее Лайф писал, что на камеру попало рукопожатие российского и украинского солдат. Бойцы ВС РФ окружили окоп врага, в результате чего взяли противника в плен. Судя по опубликованному видео, российские бойцы обходятся с пленными солдатами ВСУ довольно деликатно.

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t.me / Минобороны РФ

Ян Поланин
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