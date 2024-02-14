Российские учёные придумали, как строить дома из снега
Доцент ПНИПУ Зверев: В Перми создали устройство для строительства домов из снега
Пермские учёные создали устройство по уплотнению снега, благодаря которому можно возводить долговечные фигуры и дома, и это не займёт много времени. Об изобретении рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Олег Зверев.
"Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до трёх метров. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона", — поделился учёный в беседе с Ura.ru.
Такие объекты могут простоять до 10 месяцев, но с наступлением оттепели их прочность будет ухудшаться. Этот метод хорошо подойдёт для холодных регионов России, с помощью него можно, например, строить гаражи. Ну, а если говорить о более тёплых районах, то разработка может помочь при создании декоративных объектов и фигур.
В среднем блоки из снега прессуются за 20–40 минут. А сама установка состоит из корпуса, двух параллельных боковых стенок, которые двигаются навстречу друг другу с помощью винтовых шпилек, и греющего электрического кабеля, прокомментировал физик.
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