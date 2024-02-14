Лишь 20% европейских компаний официально покинуло Россию

Российский рынок официально покинули 20% европейских компаний, у большинства из них есть обратные опционы. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Это цифра Ассоциации европейского бизнеса. Из 500 крупных компаний европейских — я не беру те, которые с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей в год — из разных стран Европы официально ушло всего 100, соответственно, это 20%", — сказал Мантуров на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

О каких именно компаниях идёт речь, Мантуров говорить не стал. При этом министр отметил, что у большинства из них по решению президента есть опционы, которые действуют два года. Из крупных американских компаний российский рынок покинуло всего 19% (66 из 350). По словам главы ведомства, такие цифры говорят, что Россия и её потенциалы интересны.

"Вы видите, что в Европе происходит. Там предприятия действительно, как шагреневая кожа, постепенно сжимаются", — подчеркнул руководитель ведомства.