Синоптик предупредил, что оттепель и потепление ещё не скоро придут в Москву

"В Москве и Подмосковье произойдёт понижение температуры... оно достигнет максимума в четверг, 15 февраля, когда температура в ночные и утренние часы понизится до -15…-20 градусов", — рассказал он телеканалу "360".

Причём синоптики в принципе пока что не прослеживают приход весны. По словам собеседника телеканала, та же погода, что была в декабре и январе, — с осадками и перепадами температуры — останется в феврале и, скорее всего, даже в марте. К слову, на данный момент снежный покров в полтора-два раза превышает средние нормативные значения для этого сезона, что сдерживает процесс потепления.