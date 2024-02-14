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14 февраля, 11:35

Синоптик предупредил, что оттепель и потепление ещё не скоро придут в Москву

Синоптик Шувалов: На выходных Москву ожидает краткосрочное потепление

Небольшое потепление ожидает москвичей уже в грядущие выходные, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Правда, добавил эксперт, оно будет кратковременным, после чего ожидается новая волна морозов.

"В Москве и Подмосковье произойдёт понижение температуры... оно достигнет максимума в четверг, 15 февраля, когда температура в ночные и утренние часы понизится до -15…-20 градусов", — рассказал он телеканалу "360".

Причём синоптики в принципе пока что не прослеживают приход весны. По словам собеседника телеканала, та же погода, что была в декабре и январе, — с осадками и перепадами температуры — останется в феврале и, скорее всего, даже в марте. К слову, на данный момент снежный покров в полтора-два раза превышает средние нормативные значения для этого сезона, что сдерживает процесс потепления.

"Готовимся к сюрпризам": Синоптики предупредили россиян о "нервозном" феврале
"Готовимся к сюрпризам": Синоптики предупредили россиян о "нервозном" феврале

Ранее Александр Шувалов глубже раскрыл капризный характер грядущей московской весны. По словам синоптика, она будет противоречивой и даже напомнит зиму.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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