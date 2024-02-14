Россияне стали массово избавляться от недвижимости в Финляндии

Россияне стали массово распродавать квартиры и дома в Финляндии. Об этом сообщает "Фонтанка". На популярных сайтах по продаже недвижимости появилось более 100 подобных объявлений. Причина заключается в закрытых границах, которые не позволяют гражданам РФ пользоваться своим жильём, ведь его содержание только разоряет владельцев.

Так, например, самый дешёвый объект из продаваемых россиянами в Финляндии — однокомнатная квартира в городе Иматре стоимостью 700 тысяч рублей. Кроме того, можно приобрести двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра за 775 тысяч рублей. Вместе с этим на продажу выставили дом за полтора миллиона рублей в 15 минутах езды от российской границы.

По информации издания, продаются и участки площадью 12 соток стоимостью около 1,4 миллиона рублей. Однако в нынешних условиях построить там дом кажется проблематичным. К слову, за 2,2 миллиона рублей можно купить трёхкомнатную квартиру в Южной Карелии. Кроме того, покупатели могут рассматривать вариант приобретения целых архипелагов. Пять островов на озере Сайма житель России оценил в один миллион евро.

Некоторые лоты можно оплатить дистанционно в рублях. Продавцы также предлагают заинтересованным лицам обменять жильё на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в РФ.