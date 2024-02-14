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14 февраля, 12:34

Яроблдума направит на экспертизу вопрос переименования Ростова

Ярославская облдума направит в Росреестр вопрос переименования Ростова

В течение десяти дней Ярославская областная дума должна направить в Росреестр предложение о переименовании Ростова в Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, орган проведёт экспертизу принятого депутатами решения.

"Ярославская областная дума направляет предложение <...> с обосновывающими его документами и расчётами необходимых затрат в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения областными депутатами. Срок проведения экспертизы — два месяца", — рассказал глава региона РИА "Новости".

И только в случае положительного экспертного заключения Ярославская областная дума направит представление с проектом соответствующего федерального закона в Госдуму. Оттуда, как уточнили в пресс-службе местного законодательного органа, документ отправится в Совет Федерации и на подпись президенту страны Владимиру Путину.

Напомним, депутаты Ярославской облдумы единогласно поддержали вопрос переименования Ростова в Ростов Великий. Как указывал зампред думы Антон Капралов, изменение названия древнего города не потребует больших затрат.

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Ранее депутаты думы Волгоградской области окончательно утвердили возможность переименования города-героя в Сталинград. В соответствии с поправками, отныне это возможно при проведении регионального референдума.

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ТАСС / Артём Житенев

Матвей Константинов
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