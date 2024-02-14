Саркози получил тюремный срок по делу о предвыборной кампании

Напомним, Саркози было предъявлено обвинение в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года (22,5 млн евро) на 18 млн евро. Политик свою вину не признал, но суд счёл, что он специально не контролировал расходы. Вместе с Саркози на скамье подсудимых оказались его соратники по партии "Республиканцы" и сотрудники коммуникационного агентства Bygmalion. Их приговорили на сроки от двух до трёх с половиной лет. А в мае Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор Саркози по "делу о прослушке" — один год тюрьмы и два условно.