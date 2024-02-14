Саркози получил тюремный срок по делу о предвыборной кампании
Апелляционный суд приговорил Саркози к 6 месяцам по делу о предвыборной кампании
Бывший президент Франции (2007–2012) Николя Саркози приговорён к шести месяцам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Как сообщает телеканал LCI, политик также получил полгода условно.
Таким образом Апелляционный суд Парижа смягчил предыдущий вердикт от 30 сентября 2021 года — 1 год лишения свободы. Окончательные условия отбывания срока станут известны в течение месяца. Адвокат 69-летнего экс-лидера Франции никак не прокомментировал решение суда.
Напомним, Саркози было предъявлено обвинение в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года (22,5 млн евро) на 18 млн евро. Политик свою вину не признал, но суд счёл, что он специально не контролировал расходы. Вместе с Саркози на скамье подсудимых оказались его соратники по партии "Республиканцы" и сотрудники коммуникационного агентства Bygmalion. Их приговорили на сроки от двух до трёх с половиной лет. А в мае Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор Саркози по "делу о прослушке" — один год тюрьмы и два условно.
ТАСС / EPA / Mohammed Badra