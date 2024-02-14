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14 февраля, 13:23

Российские войска уничтожили более 15 000 танков и бронемашин ВСУ с начала СВО

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили уже более 15 тысяч танков и других бронированных машин Вооружённых сил Украины. Об этом стало известно в ходе брифинга Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено... 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники", говорится в сообщении ведомства.

Также Российская армия уничтожила 570 самолётов, 266 вертолётов, 12 390 беспилотников противника и 469 ЗРК.

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А ранее российские военкоры сообщили об уничтожении в зоне СВО украинского бронеавтомобиля International MaxxPro. Вражескую машину поразили российские FPV-дроны, число попаданий не указывается, однако, судя по раскуроченному капоту и следам на кузове, автомобиль очень сильно пострадал.

Александра Вишнякова
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