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14 февраля, 13:24

Подразделения группировки "Восток" разгромили ВСУ в районах Приютного и Водяного

Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 14 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ.

Противник понёс на данном направлении существенные потери в живой силе и технике. В частности, было уничтожено: 160 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", а ещё — три автомобиля, три гаубицы FH70 британского производства, а также самоходная артиллерийская установка Krab "родом" из Польши.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", — проинформировали в военном ведомстве.

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Ранее бойцы Западной группировки войск в ходе выполнения задач нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений. Как рассказали в Минобороны РФ, цели удалось достичь при помощи РСЗО "Торнадо-Г".

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Drop of Light / Shutterstock.com

Марина Калегина
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