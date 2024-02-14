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14 февраля, 13:23

ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ "Буковель-AD" ВСУ

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили в зоне СВО украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка ЗРК С-300", — указали в ведомстве.

Также наши военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD" ВСУ. По данным МО РФ, поражены живая сила и военная техника противника в 126 районах.

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А ранее появилось подтверждение уничтожения в зоне проведения спецоперации очередного украинского бронеавтомобиля International MaxxPro. Вражескую машину поразили российские FPV-дроны.

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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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