ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ "Буковель-AD" ВСУ
ВС РФ за минувшие сутки уничтожили в зоне СВО украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка ЗРК С-300", — указали в ведомстве.
Также наши военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD" ВСУ. По данным МО РФ, поражены живая сила и военная техника противника в 126 районах.
А ранее появилось подтверждение уничтожения в зоне проведения спецоперации очередного украинского бронеавтомобиля International MaxxPro. Вражескую машину поразили российские FPV-дроны.
ТАСС / Александр Полегенько