ВСУ всего за сутки потеряли сотни человек и шесть танков на самом горячем участке фронта

За минувшие сутки ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы нанесли огневое поражение целому ряду подразделений противника.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Украинские войска потеряли на данном участке фронта до 360 военнослужащих, а также шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американские артиллерийские системы М777, британскую гаубицу FH70, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.