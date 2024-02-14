ВСУ всего за сутки потеряли сотни человек и шесть танков на самом горячем участке фронта
ВС России за сутки отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки ВС России отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы нанесли огневое поражение целому ряду подразделений противника.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
Украинские войска потеряли на данном участке фронта до 360 военнослужащих, а также шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американские артиллерийские системы М777, британскую гаубицу FH70, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.
Ранее Минобороны отчиталось об улучшении тактического положения ВС России на Южно-Донецком направлении. Противник всего за сутки потерял 160 военнослужащих и множество единиц техники, в частности две боевые машины пехоты.