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14 февраля, 13:35

Российские бойцы улучшили положение на Краснолиманском направлении, лишив ВСУ 320 военных

Минобороны РФ: ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 14 февраля.

"При поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 320 военных, а также два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" и гаубицу Д-30.

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А подразделения группировки "Восток" разгромили ВСУ в районах Приютного и Водяного. Противник также понёс на Южно-Донецком направлении существенные потери в живой силе и технике.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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