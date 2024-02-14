Российские бойцы улучшили положение на Краснолиманском направлении, лишив ВСУ 320 военных
Минобороны РФ: ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 14 февраля.
"При поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 320 военных, а также два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" и гаубицу Д-30.
А подразделения группировки "Восток" разгромили ВСУ в районах Приютного и Водяного. Противник также понёс на Южно-Донецком направлении существенные потери в живой силе и технике.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ