Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 14 февраля.

"При поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 320 военных, а также два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" и гаубицу Д-30.