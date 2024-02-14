"Сценарий фантастический": Политолог объяснил, зачем распускаются слухи о планах Зеленского убить Макрона

Слухи о планах Владимира Зеленского устроить покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона распускаются для того, чтобы оправдать отсутствие лидера Пятой республики в Киеве. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Сюжет телеканала France 24, в котором говорится, что Зеленский якобы планирует убить Макрона. Видео © X (Twitter) / Jose_FERNANDE8

"Президент Франции — величина большая, и [слухи распускаются] для того, чтобы организовывать на него покушение с целью провокации и обвинения в последующем РФ. Не совсем понятно, почему выбран именно Макрон. Ведь в адрес других западных лидеров точно так же можно было организовать ряд провокационных покушений, которые можно было бы использовать для обвинений против России", — отметил он.

По мнению эксперта, сценарий с покушением на Макрона Зеленским — "совершенно фантастический", однако говорить о том, что его не получится реализовать, нельзя. В любом случае многие западные политики стали бы обвинять во всём Москву, объясняя случившееся желанием России "дотянуться до одного из лидеров свободной Европы", который поддерживает Украину.

"В данной ситуации необходимо срочное вмешательство стран НАТО, Франции, всех для того, чтобы помочь сражаться против этих "агрессоров", — заключил Безпалько.