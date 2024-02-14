Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — заболевание верхних и нижних дыхательных путей, которое способно вызвать самые опасные осложнения. По словам терапевта, кардиолога Анны Ратниковой, зараза передаётся воздушно-капельным и контактным путями.

Родителей предупредили об опасном для грудничков вирусе, грозящем самыми тяжёлыми последствиями. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Этот вирус может приводить к тяжёлым заболеваниям нижних дыхательных путей, именно бронхиолитов, у детей и младенцев до шести месяцев", — подчеркнула она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Отличается недуг своим сезонным характером: его активность приходится на октябрь и ноябрь, апрель и май, а пик — январь и февраль. У взрослых РСВ может протекать бессимптомно, однако у детей, указала врач, всё способно привести к серьёзным последствиям и даже летальному исходу.

В группе риска находятся новорождённые в возрасте до 35 недель, пожилые, а также пациенты с хроническими и врождёнными заболеваниями. Что касается детей, то у них заболевание проявляется целым рядом симптомов.

"В первую очередь это увеличение частоты дыхания или работы дыхания, когда мы видим, что ребёнку не просто тяжело дышать, а он подключает дополнительную мускулатуру, у него может раздуваться нос, он может похрюкивать. Безусловно, это и остановка дыхания — апноэ — <...> синюшность кожных покровов и, если мы говорим про грудничков, это потеря жидкости и отказ от питания", — указала врач.