Родителей предупредили об опасном для грудничков вирусе, грозящем самыми тяжёлыми последствиями
Терапевт Ратникова назвала учащённое дыхание симптомом РСВ-вируса у детей
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — заболевание верхних и нижних дыхательных путей, которое способно вызвать самые опасные осложнения. По словам терапевта, кардиолога Анны Ратниковой, зараза передаётся воздушно-капельным и контактным путями.
Родителей предупредили об опасном для грудничков вирусе, грозящем самыми тяжёлыми последствиями. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Этот вирус может приводить к тяжёлым заболеваниям нижних дыхательных путей, именно бронхиолитов, у детей и младенцев до шести месяцев", — подчеркнула она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Отличается недуг своим сезонным характером: его активность приходится на октябрь и ноябрь, апрель и май, а пик — январь и февраль. У взрослых РСВ может протекать бессимптомно, однако у детей, указала врач, всё способно привести к серьёзным последствиям и даже летальному исходу.
В группе риска находятся новорождённые в возрасте до 35 недель, пожилые, а также пациенты с хроническими и врождёнными заболеваниями. Что касается детей, то у них заболевание проявляется целым рядом симптомов.
"В первую очередь это увеличение частоты дыхания или работы дыхания, когда мы видим, что ребёнку не просто тяжело дышать, а он подключает дополнительную мускулатуру, у него может раздуваться нос, он может похрюкивать. Безусловно, это и остановка дыхания — апноэ — <...> синюшность кожных покровов и, если мы говорим про грудничков, это потеря жидкости и отказ от питания", — указала врач.
Ранее педиатр рассказал родителям, какие "красные флаги" говорят о необходимости срочно отвести ребёнка к врачу. По словам специалиста, для детей нормально болеть чаще взрослых, однако, в частности, более восьми отитов за год — как раз такой повод.
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