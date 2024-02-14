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14 февраля, 15:04

Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Мантуров: Aurus будет выпускать машины бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Российский производитель автомобилей класса люкс Aurus намерен наладить сборку линейки авто минимум из четырёх моделей бизнес-класса на территории бывшего завода Toyota в Петербурге. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, первые машины планируется выпустить в конце этого года.

"Это [производство] будет организовано совместно с индустриальными зарубежными партнёрами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", — подчеркнул Мантуров.

При этом новая линейка Aurus бизнес-сегмента будет включать минимум четыре модели, уточнил министр.

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А ранее Life.ru писал, что завод "Москвич" начнёт мелкоузловую сборку автомобилей "Москвич-3" и электромобилей "Москвич-3е". Это позволит усилить контроль над входящим качеством комплектующих, а сборка машин поднимется на ещё более высокий уровень.

Обложка ©

Life.ru / Алексей Литвинов

Дарья Нарыкова
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