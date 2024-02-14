Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Мантуров: Aurus будет выпускать машины бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
Российский производитель автомобилей класса люкс Aurus намерен наладить сборку линейки авто минимум из четырёх моделей бизнес-класса на территории бывшего завода Toyota в Петербурге. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, первые машины планируется выпустить в конце этого года.
"Это [производство] будет организовано совместно с индустриальными зарубежными партнёрами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", — подчеркнул Мантуров.
При этом новая линейка Aurus бизнес-сегмента будет включать минимум четыре модели, уточнил министр.
А ранее Life.ru писал, что завод "Москвич" начнёт мелкоузловую сборку автомобилей "Москвич-3" и электромобилей "Москвич-3е". Это позволит усилить контроль над входящим качеством комплектующих, а сборка машин поднимется на ещё более высокий уровень.
Life.ru / Алексей Литвинов