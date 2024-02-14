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14 февраля, 16:06

Эрдоган посетил Египет впервые за 11 лет и призвал к прекращению огня в Газе

Анкара и Каир призывают к прекращению огня в секторе Газа и беспрепятственной доставке гумпомощи местным жителям. С таким заявлением в среду, 14 февраля, выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран провели переговоры в Каире.

"В ходе переговоров с турецким президентом мы подтвердили необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки необходимой гуманитарной помощи населению анклава", — отметил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Отметим, что Эрдоган посещает Египет впервые после свержения там в июле 2013 года Мухаммеда Мурси. После этого оба государства отозвали послов. 4 июля 2023 года страны полностью восстановили дипломатические отношения.

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Ранее Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией. По его словам, внешняя политика Анкары выстраивается в строгом соответствии с интересами Турции и ожиданиями её народа.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Никита Осипов
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