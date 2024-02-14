В МИД России вызвали посла Узбекистана из-за русофобских заявлений ректора

Посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов был вызван в Министерство иностранных дел РФ (МИД). Дипломату выразили протест в связи с оскорбительными и неприемлемыми высказываниями председателя Национальной медиаассоциации Узбекистана и ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о гражданах, которые не говорят на узбекском языке. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"14 февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком", — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В МИД добавили, что Кудратходжаев охарактеризовал не говорящих на узбекском языке в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме. В ведомстве отметили, что любые попытки поссорить народы РФ и Узбекистана обречены на провал. Россия рассчитывает, что Ташкент даст комментарий с оценкой слов Кудратходжаева, уточнили в ведомстве.