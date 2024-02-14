Песков раскрыл Life.ru, отмечает ли Путин День святого Валентина

Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, который празднуется в среду, 14 февраля. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин не отвечает День святого Валентина. Видео © Life.ru

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, празднует ли Путин День святого Валентина.