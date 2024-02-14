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14 февраля, 17:05

Песков раскрыл Life.ru, отмечает ли Путин День святого Валентина

Песков: Путин не отмечает День святого Валентина

Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, который празднуется в среду, 14 февраля. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин не отвечает День святого Валентина. Видео © Life.ru

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, празднует ли Путин День святого Валентина.

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Тренд на снижение: Стало известно, сколько россиян будут отмечать День святого Валентина

Ранее священник Кирилл Горбунов заявил, что в Католической церкви не существует Дня святого Валентина. По его словам, в 2024 году 14 февраля — Пепельная среда — начало Великого поста, поэтому празднование совсем неуместно.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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