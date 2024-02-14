Песков раскрыл Life.ru, отмечает ли Путин День святого Валентина
Песков: Путин не отмечает День святого Валентина
Президент России Владимир Путин не отмечает День святого Валентина, который празднуется в среду, 14 февраля. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин не отвечает День святого Валентина. Видео © Life.ru
"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, празднует ли Путин День святого Валентина.
Ранее священник Кирилл Горбунов заявил, что в Католической церкви не существует Дня святого Валентина. По его словам, в 2024 году 14 февраля — Пепельная среда — начало Великого поста, поэтому празднование совсем неуместно.
ТАСС / Михаил Метцель