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14 февраля, 18:44

Юный романтик хотел поздравить школьницу с Днём святого Валентина и поднял на уши сапёров

Mash: В Воронеже второклассник привлёк внимание МЧС из-за поздравления девочке

Оперативники оцепили школу в Воронеже, к которой школьник принёс подарки для возлюбленной в День святого Валентина. Обложка © Telegram / Mash

Оперативники оцепили школу в Воронеже, к которой школьник принёс подарки для возлюбленной в День святого Валентина. Обложка © Telegram / Mash

В Воронеже второклассник хотел поздравить девочку с Днём святого Валентина и тем самым привлёк внимание оперативников. Как сообщает Mash, на место приехали СОБР, сапёры, скорая, МЧС и полиция.

По данным телеграм-канала, мальчик купил плюшевого мишку, букет цветов и оставил подарки с запиской перед входом в учебное заведение. Однако всё испортили переживающие взрослые — заметив бесхозные вещи, они решили перестраховаться и заявили обо всём правоохранителям.

В итоге сотрудники различных ведомств оцепили территорию и эвакуировали учеников, ничего подозрительного специалисты не заметили. Они объяснили школьнику, что признаваться в чувствах лучше по-другому, и провели беседу с родителями. Уголовных и административных дел возбуждено не было.

Школьники смогут поделиться переживаниями из-за неподаренных валентинок на классном часу
Школьники смогут поделиться переживаниями из-за неподаренных валентинок на классном часу

Ранее в Госдуме предложили запретить валентинки. По мнению депутата Сергея Колунова, учителя несут ответственность за привитие ученикам правильных ценностей, поэтому должны следить, чтобы учащиеся не обменивались поздравлениями на 14 февраля.

Никита Осипов
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