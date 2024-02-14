Юный романтик хотел поздравить школьницу с Днём святого Валентина и поднял на уши сапёров

В Воронеже второклассник хотел поздравить девочку с Днём святого Валентина и тем самым привлёк внимание оперативников. Как сообщает Mash, на место приехали СОБР, сапёры, скорая, МЧС и полиция.

По данным телеграм-канала, мальчик купил плюшевого мишку, букет цветов и оставил подарки с запиской перед входом в учебное заведение. Однако всё испортили переживающие взрослые — заметив бесхозные вещи, они решили перестраховаться и заявили обо всём правоохранителям.

В итоге сотрудники различных ведомств оцепили территорию и эвакуировали учеников, ничего подозрительного специалисты не заметили. Они объяснили школьнику, что признаваться в чувствах лучше по-другому, и провели беседу с родителями. Уголовных и административных дел возбуждено не было.