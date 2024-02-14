Филиал центра военно-спортивной подготовки "Воин" появится в Луганске

Руководитель Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ознакомились с процессом ремонта помещений, в которых будет открыт филиал центра военно-спортивной подготовки "Воин" в ЛНР. Об этом Пасечник рассказал в своём телеграм-канале.

Масштабные ремонтные работы проходят в корпусах Луганского колледжа автосервиса имени Александра Гизая. Предполагается, что уже к лету там появятся новые учебные аудитории, современный актовый и спортивный залы, а также общежитие на 60 учащихся. Благодаря этому ребята из разных муниципалитетов республики смогут проходить военно-спортивную подготовку.

В филиале центра внедрят инновационный проект "Кибервоин", на котором курсанты освоят управление БПЛА, многое узнают о робототехнике и кибертехнологиях.

"Уверен, что филиал центра "Воин" в ЛНР станет площадкой, которая объединит молодых людей, готовых защищать Родину и менять нашу страну к лучшему. Благодарен Сергею Владиленовичу Кириенко и президенту России Владимиру Владимировичу Путину за создание и всестороннюю поддержку проекта, который уже стал одним из ключевых звеньев системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи", — подчеркнул Пасечник.