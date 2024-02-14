Филиал центра военно-спортивной подготовки "Воин" появится в Луганске
Пасечник и Кириенко оценили ход ремонта классов центра подготовки "Воин" в ЛНР
Руководитель Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник ознакомились с процессом ремонта помещений, в которых будет открыт филиал Центра военно-спортивной подготовки "Воин". Обложка © T.me / Леонид Пасечник
Руководитель Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ознакомились с процессом ремонта помещений, в которых будет открыт филиал центра военно-спортивной подготовки "Воин" в ЛНР. Об этом Пасечник рассказал в своём телеграм-канале.
Масштабные ремонтные работы проходят в корпусах Луганского колледжа автосервиса имени Александра Гизая. Предполагается, что уже к лету там появятся новые учебные аудитории, современный актовый и спортивный залы, а также общежитие на 60 учащихся. Благодаря этому ребята из разных муниципалитетов республики смогут проходить военно-спортивную подготовку.
В филиале центра внедрят инновационный проект "Кибервоин", на котором курсанты освоят управление БПЛА, многое узнают о робототехнике и кибертехнологиях.
"Уверен, что филиал центра "Воин" в ЛНР станет площадкой, которая объединит молодых людей, готовых защищать Родину и менять нашу страну к лучшему. Благодарен Сергею Владиленовичу Кириенко и президенту России Владимиру Владимировичу Путину за создание и всестороннюю поддержку проекта, который уже стал одним из ключевых звеньев системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи", — подчеркнул Пасечник.
А ранее Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Бердянске в рамках рабочего визита в Запорожскую область. "Маяк" откроется в 2024 году, после чего здесь будет проведено не менее четырёх образовательных мероприятий.