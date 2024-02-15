Беглый экс-генерал СБУ попросил одну из стран G7 предоставить ему убежище

Вышедший из тюрьмы в Сербии экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого на Украине разыскивают за мошенничество и злоупотребления полномочиями, попросил убежище в какой-нибудь из стран G7. Об этом сообщает украинская служба BBC.

Наумов сообщил, что планирует в будущем вернуться на Украину, но это произойдёт не раньше, чем там появится справедливый суд. Гарантий такового экс-генерал не видит, учитывая большое количество проблем в Незалежной.

Наумов был задержан полицией Сербии в июне 2022 года во время досмотра на КПП Прешево на границе с Северной Македонией. У него были найдены незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда. Деньги были спрятаны в аптечке, мусорных мешках, детских игрушках и багажнике. В конце сентября того года суд в Нише приговорил Наумова к одному году тюрьмы за отмывание денег, но засчитал десять месяцев, проведённых в СИЗО. Позже в сербском городе Ниш апелляционный суд отказал Украине в выдаче Наумова.