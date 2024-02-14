Путин выразил сожаление, что РФ не начала активные действия на Украине раньше
Президент России Владимир Путин сообщил, что России следовало бы раньше начать активные действия на Украине. Как заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, Москва хотела решить эту ситуации мирными способами и полагалась на порядочность оппонентов.
Президент России Владимир Путин сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что России следовало бы раньше начать боевые действия на Украине. Видео © t.me / Кремль.Новости
Глава государства заявил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с помощью мирных средств — Минских соглашений, но Россию "водили за нос", о чем говорит признание западных лидеров о том, что они не собирались выполнять эти договорённости. По словам Путина, РФ защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН, так как видела бесперспективность в вопросе исполнения Украиной Минских соглашений.
"Единственное, о чём мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", — заявил Путин.
Ранее Путин сообщал, что проводимая Россией специальная военная операция на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. При этом, по словам национального лидера, Москва за это время сделала всё для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путём.
VK / Минобороны РФ