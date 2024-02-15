Цену диктуют продавцы: Россиянам назвали "справедливую" стоимость куриных яиц

В России цена за десяток куриных яиц сократилась примерно до 129 рублей, хоть это по-прежнему и дорого на фоне себестоимости производства продукта, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" глава Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков.

По его словам, себестоимость десятка куриных яиц — 65 рублей, но и предприятиям нужно что-то зарабатывать.

"На сегодняшний день, чтобы предприятие нормально работало, в себестоимости достаточно иметь 65 рублей за десяток. Добавим сюда прибыль 20% — это хорошая прибыль, которая позволяет развиваться предприятию", — сообщил Марков.

Попадая в ретейл, продукция вырастает в цене до 80-90 рублей, но это ещё не всё — впереди наценки торговых сетей, достигающие 30%, хотя бывает маржа и выше. По словам Маркова, справедливая цена для обычных покупателей — максимум 110 рублей за десяток.

Он объяснил, что производители "по рукам и ногам" связаны долгосрочными контрактами с торговыми магазинами. Это значит, что если в преддверии Пасхи стоимость на этот продукт подскочит, не нужно винить птицефабрики. Итоговую цену диктуют продавцы на прилавках.