Канонада не смолкает: Военкор проехал по "дороге камикадзе" рядом с Артёмовском

Один из самых напряжённых участков на Донецком направлении — это линия соприкосновения в окрестностях Артёмовска, которую называют "дорогой камикадзе", ведь там летает огромное количество украинских дронов. Из-за этого в город можно заезжать исключительно в тёмное время суток. Об этом рассказал военкор телеканала "Звезда" Павел Кутаренко, который стал свидетелем поражения вражеского склада боеприпасов.

Российский военкор проехал по "дороге камикадзе" в ЛНР в окрестностях Артёмовска. Видео © t.me / Телеканал "Звезда"

Если въезжать ночью, то уровень безопасности немного повышается из-за того, что летающие повсюду FPV-дроны не оборудованы камерами инфракрасного излучения. Именно поэтому в это время их использовать неэффективно, пояснил военнослужащий ВС РФ с позывным Бек.

Корреспонденты телеканала смогли убедиться, что канонада в Артёмовске никогда не смолкает. В темноте работает расчёт гаубицы Д-30. При этом позиции противника находятся в семи километрах. Как рассказал старший офицер батареи с позывным Зам, российская гаубица бьёт по заранее выявленной цели и точно накрывает склад боеприпасов, уничтожаемый впоследствии собственной детонацией. А кадры с дрона-разведчика фиксируют ещё и уничтожение группы пехоты.

"Работа расчёта — на 5, если б можно было, даже на 10! Расчёт слаженный, работают отлично, цели поражают, враг страдает", — пояснил Зам.