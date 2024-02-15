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15 февраля, 00:42

Канонада не смолкает: Военкор проехал по "дороге камикадзе" рядом с Артёмовском

Военкор "Звезды" Кутаренко показал "дорогу камикадзе" в окрестностях Артёмовска

Один из самых напряжённых участков на Донецком направлении — это линия соприкосновения в окрестностях Артёмовска, которую называют "дорогой камикадзе", ведь там летает огромное количество украинских дронов. Из-за этого в город можно заезжать исключительно в тёмное время суток. Об этом рассказал военкор телеканала "Звезда" Павел Кутаренко, который стал свидетелем поражения вражеского склада боеприпасов.

Российский военкор проехал по "дороге камикадзе" в ЛНР в окрестностях Артёмовска. Видео © t.me / Телеканал "Звезда"

Если въезжать ночью, то уровень безопасности немного повышается из-за того, что летающие повсюду FPV-дроны не оборудованы камерами инфракрасного излучения. Именно поэтому в это время их использовать неэффективно, пояснил военнослужащий ВС РФ с позывным Бек.

Корреспонденты телеканала смогли убедиться, что канонада в Артёмовске никогда не смолкает. В темноте работает расчёт гаубицы Д-30. При этом позиции противника находятся в семи километрах. Как рассказал старший офицер батареи с позывным Зам, российская гаубица бьёт по заранее выявленной цели и точно накрывает склад боеприпасов, уничтожаемый впоследствии собственной детонацией. А кадры с дрона-разведчика фиксируют ещё и уничтожение группы пехоты.

"Работа расчёта — на 5, если б можно было, даже на 10! Расчёт слаженный, работают отлично, цели поражают, враг страдает", — пояснил Зам.
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Ранее Life.ru писал, что подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

Обложка ©

t.me / Телеканал "Звезда"

Анатолий Симоненко
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