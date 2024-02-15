Путин пожалел ударившегося головой об вертолёт Байдена
Путин прокомментировал инцидент с ударившимся головой об вертолёт Байденом
Американский лидер Джо Байден Обложка © Flickr / The White House
Президент России Владимир Путин прокомментировал прошлогодний инцидент с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, когда тот ударился головой на выходе из вертолёта. Как заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, "пусть в него бросит камень тот, кто никогда не ударялся".
"Ну, то, что он где-то, выходя из вертолёта, ударялся там головой об этот вертолёт. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда", — заявил Путин.
Ранее Life.ru писал, что летом прошлого года Байден, выходя из вертолёта в Вашингтоне, ударился головой. Всё произошло после возвращения из штата Колорадо, где лидер США рухнул на сцену после шутки о почтенном возрасте.