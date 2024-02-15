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15 февраля, 00:26

Путин пожалел ударившегося головой об вертолёт Байдена

Путин прокомментировал инцидент с ударившимся головой об вертолёт Байденом

Американский лидер Джо Байден Обложка © Flickr / The White House

Американский лидер Джо Байден Обложка © Flickr / The White House

Президент России Владимир Путин прокомментировал прошлогодний инцидент с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, когда тот ударился головой на выходе из вертолёта. Как заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, "пусть в него бросит камень тот, кто никогда не ударялся".

"Ну, то, что он где-то, выходя из вертолёта, ударялся там головой об этот вертолёт. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда", — заявил Путин.

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Ранее Life.ru писал, что летом прошлого года Байден, выходя из вертолёта в Вашингтоне, ударился головой. Всё произошло после возвращения из штата Колорадо, где лидер США рухнул на сцену после шутки о почтенном возрасте.

Алексей Соловьёв
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