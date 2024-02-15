В России начнут штрафовать за раздачу просроченной еды населению

Депутаты "Единой России" подготовили поправки в КоАП, которые направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции среди населения. Как передаёт газета "Известия", в России может появиться штраф за бесплатную раздачу просроченных продуктов фондами и благотворительными организациями.

"За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идёт об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", — говорится в публикации.

Согласно предоставленным сведениям, штрафы для юридических лиц будут достигать 300 тысяч рублей. Должностные лица будут наказываться наложением штрафных санкций в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а штраф для предпринимателей без образования юридического лица будет колебаться в пределах 20–30 тысяч рублей.