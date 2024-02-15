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15 февраля, 02:57

В России начнут штрафовать за раздачу просроченной еды населению

"Известия": В России введут штрафы за раздачу просроченной еды населению

Депутаты "Единой России" подготовили поправки в КоАП, которые направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции среди населения. Как передаёт газета "Известия", в России может появиться штраф за бесплатную раздачу просроченных продуктов фондами и благотворительными организациями.

"За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идёт об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", говорится в публикации.

Согласно предоставленным сведениям, штрафы для юридических лиц будут достигать 300 тысяч рублей. Должностные лица будут наказываться наложением штрафных санкций в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а штраф для предпринимателей без образования юридического лица будет колебаться в пределах 20–30 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru писал, что не стоит выбрасывать просроченные лекарства куда попало. По словам экспертов, их следует относить в специальные пункты приёма, которых в нашей стране пока немного.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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