Названы страны, где легче всего заразиться смертоносной холерой

На данный момент в России случаев заболевания холерой почти нет, чего не скажешь о ряде других стран, сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" патолог Жанна Шмидт.

"Каждый год выявляют только единицы случаев, и заражение происходит в других странах. В основном это Египет, Индия, страны Карибского бассейна", — перечислила Шмидт.

Также уже порядка тридцати лет опасный очаг холеры существует на Украине. Холерные вибрионы обнаруживают в Чёрном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг. Некоторые риски есть в Мариуполе, входящем в состав РФ. В 2011 году там из-за случаев холеры даже запретили людям купаться и ловить рыбу. Теперь за происходящим следят специалисты.

Если заражение случилось, эксперт советует распознать болезнь как можно скорее, так как всё может закончиться летальным исходом, порой в течение суток. При холере происходит быстрое обезвоживание организма. Болезнь заразная, легко передаётся между людьми через воду и пищу.