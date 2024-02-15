Названы страны, где легче всего заразиться смертоносной холерой
Патолог Шмидт: Чаще всего россияне привозят холеру из Египта и Индии
На данный момент в России случаев заболевания холерой почти нет, чего не скажешь о ряде других стран, сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" патолог Жанна Шмидт.
"Каждый год выявляют только единицы случаев, и заражение происходит в других странах. В основном это Египет, Индия, страны Карибского бассейна", — перечислила Шмидт.
Также уже порядка тридцати лет опасный очаг холеры существует на Украине. Холерные вибрионы обнаруживают в Чёрном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг. Некоторые риски есть в Мариуполе, входящем в состав РФ. В 2011 году там из-за случаев холеры даже запретили людям купаться и ловить рыбу. Теперь за происходящим следят специалисты.
Если заражение случилось, эксперт советует распознать болезнь как можно скорее, так как всё может закончиться летальным исходом, порой в течение суток. При холере происходит быстрое обезвоживание организма. Болезнь заразная, легко передаётся между людьми через воду и пищу.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за стремительного распространения холеры, расцениваемого как чрезвычайное. Только за январь 2024 года смертельный недуг подхватило 40,9 тысячи человек, 775 из которых скончались.
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